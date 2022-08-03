Придурки
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Придурки

Придурки (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.42006, Jackass Number Two
Документальный, Комедия88 мин18+

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О фильме

Компания отморозков возвращается на большой экран, чтобы поднять ставки выше, чем когда-либо. Они совершают перед камерой настолько изощренное членовредительство, такие сумасшедшие трюки, которые точно не стоит никому повторять…

Страна
США
Жанр
Комедия, Документальный
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Придурки»