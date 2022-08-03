Придурки (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.42006, Jackass Number Two
Документальный, Комедия88 мин18+
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О фильме
Компания отморозков возвращается на большой экран, чтобы поднять ставки выше, чем когда-либо. Они совершают перед камерой настолько изощренное членовредительство, такие сумасшедшие трюки, которые точно не стоит никому повторять…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Документальный
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Треймейн
- Актёр
Джонни
Ноксвил
- БМАктёр
Бэм
Марджера
- САктёр
Стив-О
- КПАктёр
Крис
Понтиус
- РДАктёр
Райан
Данн
- ДААктёр
Джейсон
Акунья
- ПЛАктёр
Престон
Лэси
- ДИАктёр
Дэйв
Инглэнд
- ЭМАктёр
Эрен
МакГехи
- ФМАктёр
Фил
Марджера
- Сценарист
Джефф
Треймейн
- Сценарист
Джонни
Ноксвил
- БМСценарист
Бэм
Марджера
- ССценарист
Стив-О
- Продюсер
Спайк
Джонс
- Продюсер
Джонни
Ноксвил
- Продюсер
Джефф
Треймейн
- ШКПродюсер
Шон
Кливер
- ДБХудожник
Дж.П.
Блэкмон
- СдХудожница
Сара
де Са Рего
- БКХудожник
Боб
Кенсинджер
- МПМонтажёр
Мэттью
Пробст
- ДЕОператор
Дмитрий
Еляшкевич
- СШКомпозитор
Сэм
Шпигель