Фильмы
Придурки
Актёры и съёмочная группа фильма «Придурки»

Режиссёры

Бернар Ноер

Бернар Ноер

Bernard Nauer
Режиссёр

Актёры

Жан Рено

Жан Рено

Jean Reno
АктёрPatrick
Кристиан Шарметан

Кристиан Шарметан

Christian Charmetant
АктёрNathaniel
Изабель Канделье

Изабель Канделье

Isabelle Candelier
АктрисаHuguette
Дидье Бенюро

Дидье Бенюро

Didier Bénureau
АктёрLe conducteur de la Peugeot
Жан-Франсуа Дерек

Жан-Франсуа Дерек

Jean-François Dérec
АктёрM. Polk
Венсан Гури

Венсан Гури

Vincent Goury
АктёрPetit Patrick
Арсен Жироян

Арсен Жироян

Arsène Jiroyan
АктёрMarius
Эрве Пьер

Эрве Пьер

Hervé Pierre
АктёрLe propriétaire du pavillon
Жозиан Пинсон

Жозиан Пинсон

Josiane Pinson
АктрисаLa jeune femme du pavillon
Жан Руллье

Жан Руллье

Jan Rouiller
АктёрLe réceptionniste de l'hôtel

Сценаристы

Бернар Ноер

Бернар Ноер

Bernard Nauer
Сценарист
Филипп де Шоврон

Филипп де Шоврон

Philippe de Chauveron
Сценарист

Продюсеры

Клод Бессон

Клод Бессон

Claude Besson
Продюсер

Художники

Жюльет Шано

Жюльет Шано

Juliette Chanaud
Художница

Операторы

Винсент Жаннот

Винсент Жаннот

Vincent Jeannot
Оператор

Композиторы

Бенжамин Раффаелли

Бенжамин Раффаелли

Benjamin Raffaelli
Композитор
Камиль Рустам

Камиль Рустам

Kamil Rustam
Композитор