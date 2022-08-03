Презумпция виновности (Предполагаемые виновные) (фильм, 2011) смотреть онлайн

Реальная история Алена Мареко, который в ноябре 2001 года вместе с еще двенадцатью людьми был ошибочно арестован по обвинению в педофилии. Он провел в заключении 23 месяца. Жизни его самого и членов его семьи были разрушены. Лишь в декабре 2005 года все обвиняемые были полностью оправданы, а разразившийся после этого скандал потряс всю систему французского правосудия.

