Презумпция виновности (Предполагаемые виновные)
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Презумпция виновности (Предполагаемые виновные)

Презумпция виновности (Предполагаемые виновные) (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.12011, Présumé coupable
Драма, Биография97 мин18+

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О фильме

Реальная история Алена Мареко, который в ноябре 2001 года вместе с еще двенадцатью людьми был ошибочно арестован по обвинению в педофилии. Он провел в заключении 23 месяца. Жизни его самого и членов его семьи были разрушены. Лишь в декабре 2005 года все обвиняемые были полностью оправданы, а разразившийся после этого скандал потряс всю систему французского правосудия.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Презумпция виновности (Предполагаемые виновные)»