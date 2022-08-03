Презумпция виновности (Предполагаемые виновные) (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.12011, Présumé coupable
Драма, Биография97 мин18+
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О фильме
Реальная история Алена Мареко, который в ноябре 2001 года вместе с еще двенадцатью людьми был ошибочно арестован по обвинению в педофилии. Он провел в заключении 23 месяца. Жизни его самого и членов его семьи были разрушены. Лишь в декабре 2005 года все обвиняемые были полностью оправданы, а разразившийся после этого скандал потряс всю систему французского правосудия.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ВГРежиссёр
Венсан
Гаренк
- ВИАктёр
Владимир
Иорданов
- НЛАктриса
Ноэми
Львовски
- РФАктёр
Рафаэль
Феррет
- МГАктриса
Мишель
Годде
- ФТАктёр
Филипп
Торретон
- ФУАктриса
Фарида
Ушани
- ОКАктёр
Оливье
Клавери
- ЖБАктёр
Жан-Пьер
Баго
- СЛАктриса
Сара
Лекарпентье
- СФСценарист
Серж
Фридман
- ВГСценарист
Венсан
Гаренк
- КРПродюсер
Кристоф
Россиньон
- Продюсер
Патрик
Кине
- ФДХудожница
Фанни
Друен
- РШОператор
Рено
Шассен