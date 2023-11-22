Преступники: Высший уровень (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Вдохновленная реальными событиями история Стивена Сэйерса, крупного криминального авторитета, построившего свою империю в Северо-Восточной Англии. В английском Тайнсайде появляется новый вид преступника — опасный и непредсказуемый. Его имя — Стивен Сэйерс, и о нем еще узнает вся полиция страны. А пока что он старается добиться успеха, занимаясь мелким разбоем. Он родился в семье профессионального гангстера, и вместе с двумя братьями работает над тем, чтобы взобраться на вершину криминальной иерархии и заслужить уважение улиц. Сэйерс в раннем возрасте отсидел в тюрьме, а после перешел к более масштабным ограблением и в конце концов стал лидером собственной преступной империи. О его жизни расскажет фильм «Преступники: Высший уровень» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- ММАктёр
Майкл
МакКелл
- НБАктёр
Николас
Болл
- ЛСАктриса
Лесли
Сент-Джон
- ЭУАктёр
Элфи
Уильямс
- ДЧАктёр
Дэниэл
Чарльз Доэрти
- ПДАктёр
Пол
Доннелли
- МБАктёр
Мелвин
Барнс
- АСАктёр
Адам
Сэйнт
- СРАктёр
Стив
Рэйт
- ЭВАктёр
Эдди
Веббер
- СРСценарист
Стив
Рэйт
- АЛПродюсер
Артур
Лесли Литтон
- БЧПродюсер
Беккетт
Чарли Литтон
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Запорожец
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- МГАктёр дубляжа
Максим
Галиц
- КГКомпозитор
Крэйг
Гэннон