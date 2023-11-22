Преступники: Высший уровень
Wink
Фильмы
Преступники: Высший уровень
7.32023, A New Breed of Criminal
Криминал83 мин18+

Преступники: Высший уровень (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Вдохновленная реальными событиями история Стивена Сэйерса, крупного криминального авторитета, построившего свою империю в Северо-Восточной Англии. В английском Тайнсайде появляется новый вид преступника — опасный и непредсказуемый. Его имя — Стивен Сэйерс, и о нем еще узнает вся полиция страны. А пока что он старается добиться успеха, занимаясь мелким разбоем. Он родился в семье профессионального гангстера, и вместе с двумя братьями работает над тем, чтобы взобраться на вершину криминальной иерархии и заслужить уважение улиц. Сэйерс в раннем возрасте отсидел в тюрьме, а после перешел к более масштабным ограблением и в конце концов стал лидером собственной преступной империи. О его жизни расскажет фильм «Преступники: Высший уровень» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Преступники: Высший уровень»