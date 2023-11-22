Преступники: Высший уровень (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Вдохновленная реальными событиями история Стивена Сэйерса, крупного криминального авторитета, построившего свою империю в Северо-Восточной Англии. В английском Тайнсайде появляется новый вид преступника — опасный и непредсказуемый. Его имя — Стивен Сэйерс, и о нем еще узнает вся полиция страны. А пока что он старается добиться успеха, занимаясь мелким разбоем. Он родился в семье профессионального гангстера, и вместе с двумя братьями работает над тем, чтобы взобраться на вершину криминальной иерархии и заслужить уважение улиц. Сэйерс в раннем возрасте отсидел в тюрьме, а после перешел к более масштабным ограблением и в конце концов стал лидером собственной преступной империи. О его жизни расскажет фильм «Преступники: Высший уровень» 2023 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

