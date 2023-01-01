Прерванный роман Тилли
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Прерванный роман Тилли
8.21914, Tillie's Punctured Romance
Комедии71 мин0+

Прерванный роман Тилли (фильм, 1914) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Немой фильм режиссeра Мака Сеннета. Первая полнометражная кинокомедия в истории и первый полнометражный фильм с участием Чарли Чаплина. Бравый городской парень знакомится с Тилли, дочкой фермера. Ну и что же, что она больше похожа на слониху, чем на девушку, зато у ее отца водятся денежки, и наш герой не прочь ими завладеть. А Тилли влюбляется в него по уши и сбегает с ним из отчего дома.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прерванный роман Тилли»

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