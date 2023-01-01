Прерванный роман Тилли (фильм, 1914) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Немой фильм режиссeра Мака Сеннета. Первая полнометражная кинокомедия в истории и первый полнометражный фильм с участием Чарли Чаплина. Бравый городской парень знакомится с Тилли, дочкой ферме�ра. Ну и что же, что она больше похожа на слониху, чем на девушку, зато у ее отца водятся денежки, и наш герой не прочь ими завладеть. А Тилли влюбляется в него по уши и сбегает с ним из отчего дома.
Прерванный роман Тилли смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МСРежиссёр
Мак
Сеннет
- ЧБРежиссёр
Чарльз
Беннетт
- МДАктриса
Мари
Дресслер
- Актёр
Чарльз
Чаплин
- МНАктриса
Мэйбл
Норманд
- МСАктёр
Мак
Суэйн
- ЧБАктёр
Чарльз
Беннетт
- ЧКАктёр
Честер
Конклин
- ДААктёр
Дэн
Альбертс
- ФААктриса
Филлис
Аллен
- ББАктриса
Билли
Беннетт
- ДБАктёр
Джо
Бордо
- ХДСценарист
Хэмптон
Дель Рут
- МССценарист
Мак
Сеннет
- АБСценарист
А.
Болдуин Слоун
- МСПродюсер
Мак
Сеннет
- ФДОператор
Фрэнк
Д. Уильямс
- УПКомпозитор
Уильям
П. Перри