Прерванный роман Тилли (фильм, 1914) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Немой фильм режиссeра Мака Сеннета. Первая полнометражная кинокомедия в истории и первый полнометражный фильм с участием Чарли Чаплина. Бравый городской парень знакомится с Тилли, дочкой ферме�ра. Ну и что же, что она больше похожа на слониху, чем на девушку, зато у ее отца водятся денежки, и наш герой не прочь ими завладеть. А Тилли влюбляется в него по уши и сбегает с ним из отчего дома.



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