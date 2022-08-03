Прелестные создания
Прелестные создания

Прелестные создания (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Beautiful Creatures
Триллер, Драма84 мин18+

О фильме

Когда Петула и Дороти встретились, их тошнило от своих парней. Так что, когда с Тони было покончено, Дороти вздохнула с облегчением. Избавиться от Брайена оказалось сложнее и даже пришлось в спешке заметать следы. Но мертвые способны доставить не меньше хлопот, чем живые.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb