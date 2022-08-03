Прелестные создания (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, Beautiful Creatures
Триллер, Драма84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Когда Петула и Дороти встретились, их тошнило от своих парней. Так что, когда с Тони было покончено, Дороти вздохнула с облегчением. Избавиться от Брайена оказалось сложнее и даже пришлось в спешке заметать следы. Но мертвые способны доставить не меньше хлопот, чем живые.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Криминал, Драма, Триллер
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- БИРежиссёр
Билл
Иглз
- СЛАктриса
Сьюзен
Линч
- Актёр
Иэн
Глен
- ДДАктёр
Джейк
Д’Арси
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- ТМАктёр
Том
Мэннион
- МРАктёр
Морис
Роевз
- ПДАктёр
Пол
Дунэн
- РЛАктёр
Робин
Лэйн
- ПЛАктриса
Полин
Линч
- ДМАктёр
Джон
Мурта
- СДСценарист
Саймон
Дональд
- СДПродюсер
Саймон
Дональд
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- ТБХудожница
Триша
Биггар
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ДУОператор
Джеймс
Уэлленд
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд