Предательство (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Betrayal
Боевики, Детективы81 мин18+
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Сюжет
Когда русская мафия пришла за его семьей, он не смог и дальше оставаться в стороне...
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Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ДТРежиссёр
Джек
Топалян
- ДТАктёр
Джек
Топалян
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- Актёр
Олег
Тактаров
- СЛАктёр
Скотт
Л. Шварц
- РЯАктёр
Рик
Янг
- ВААктёр
Ваз
Андреас
- АААктриса
Аня
Аваева
- ДДСценарист
Джейсон
Д. Моррис
- ДТСценарист
Джек
Топалян
- ДДПродюсер
Джейсон
Д. Моррис
- ДТПродюсер
Джордж
Топалиан
- ДТПродюсер
Джек
Топалян
- МШХудожник
Микаэль
Шарафян
- ШММонтажёр
Шон
Майкл Бейер
- ДДОператор
Джейсон
Д. Моррис
- ТТКомпозитор
Тарас
Ткаченко