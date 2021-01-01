Праздничный понедельник (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Друзей-охранников Ника и Дерека нанимает телохранителями мужчина, который пытается скрыться от наркокартеля после неудачной сделки. Однако эта работа может оказаться слишком сложной, ведь они становятся мишенью для криминального босса, у которого совсем нет тормозов.



Праздничный понедельник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.