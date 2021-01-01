Праздничный понедельник (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Друзей-охранников Ника и Дерека нанимает телохранителями мужчина, который пытается скрыться от наркокартеля после неудачной сделки. Однако эта работа может оказаться слишком сложной, ведь они становятся мишенью для криминального босса, у которого совсем нет тормозов.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
3.2 IMDb
- НШРежиссёр
Нэйтан
Шепка
- НШАктёр
Нэйтан
Шепка
- КМАктёр
Колин
МакДугалл
- ДЛАктёр
Джон
Лав
- ДСАктриса
Джемайма
Спенс
- МСАктёр
Мэтт
Саймондс
- ДГАктёр
Джей
Грэм
- ПКАктёр
Перри
Костелло
- СДАктриса
Саффрон
Джей Маллен
- ККАктриса
Кайла
Колдуэлл
- ГМАктёр
Грэм
Макферсон
- НШСценарист
Нэйтан
Шепка
- НШПродюсер
Нэйтан
Шепка
- ДМПродюсер
Джо�нни
Макабр
- КМПродюсер
Колин
МакДугалл
- НШМонтажёр
Нэйтан
Шепка