Правила для плохих девчонок
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Правила для плохих девчонок

Правила для плохих девчонок (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, New Hope Manor
Триллер81 мин18+

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О фильме

Бекка снова попала в интернат для девочек-подростков с проблемным поведением. Но на этот раз и ей самой, и еe непослушным соседкам придeтся подчиняться совершенно новым правилам - или умереть.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

3.3 IMDb