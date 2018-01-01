Правда о роботах-убийцах (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, The Truth About Killer Robots
Документальные75 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Сюжет
Слово «убийство» в названии — преувеличение (летальных столкновений человека с роботом в фильме всего два, и они случайны). Авторов фильма интересует то, как алгоритмы заменяют людей в самых неожиданных профессиональных и личных сферах. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
5.8 IMDb