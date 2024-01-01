Пожиратель (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Семейная пара отправляется в поход на природу, но встречает там монстра, жаждущего человеческой плоти. Фильм «Пожиратель» — психологический хоррор с Девоном Сава о жертвах, которые надо принести ради выживания.



Год назад Бет сумела победить рак — страшная болезнь вошла в ремиссию, но молодая женщина все еще чувствует, что собственное тело настроено против нее. Вместе с мужем Джеем Бет едет в поход, однако их отношения на грани катастрофы. Джей попросту не понимает, что нужно его супруге, прошедшей через такие серьезные испытания. Тем временем поблизости появляется жуткое чудовище, преследующее заблудившихся путников. К счастью, им на помощь приходит Куинн, загадочный охотник, мечтающий добавить монстра в список трофеев.



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