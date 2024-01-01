7.32024, Пожиратель грехов
Ужасы, Триллеры86 мин18+
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Пожиратель грехов (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Рику Мэлоуну, работающему на стройке, явно улыбнулась удача. Умирающий магнат Джордж Дрейтон предложил ему сделку всей жизни. Рик должен будет съесть еду с трупа Дрейтона, когда тот умрёт — тогда многомиллиардная империя перейдёт Мэлоуну. Согласившись, вчерашний строитель не знал, что вместе с богатством и роскошной жизнью, он получит и ужасные грехи, которые совершил миллиардер ради получения своего состояния.
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