Пожарный
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Пожарный

Пожарный (фильм, 1961) смотреть онлайн

9.01961, The Fireman
Комедия, Короткометражка24 мин12+

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О фильме

Чарли играет пожарного, который всегда все делает не так. Однажды один человек, который поджег свой дом с целью получить страховку, договорился с шефом пожарных, чтобы тот не приезжал на место пожара, несмотря на то, что на верхнем этаже дома была его дочь. Но когда огонь перекидывается на соседний дом, то владелец этого дома вызывает команду пожарных...

Страна
США
Жанр
Комедия, Короткометражка
Качество
SD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb