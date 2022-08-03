Чарли играет пожарного, который всегда все делает не так. Однажды один человек, который поджег свой дом с целью получить страховку, договорился с шефом пожарных, чтобы тот не приезжал на место пожара, несмотря на то, что на верхнем этаже дома была его дочь. Но когда огонь перекидывается на соседний дом, то владелец этого дома вызывает команду пожарных...

