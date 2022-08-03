Пожарный (фильм, 1961) смотреть онлайн
9.01961, The Fireman
Комедия, Короткометражка24 мин12+
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О фильме
Чарли играет пожарного, который всегда все делает не так. Однажды один человек, который поджег свой дом с целью получить страховку, договорился с шефом пожарных, чтобы тот не приезжал на место пожара, несмотря на то, что на верхнем этаже дома была его дочь. Но когда огонь перекидывается на соседний дом, то владелец этого дома вызывает команду пожарных...
СтранаСША
ЖанрКомедия, Короткометражка
КачествоSD
Время24 мин / 00:24
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Чарльз
Чаплин
- Актёр
Чарльз
Чаплин
- ЭПАктриса
Эдна
Первиэнс
- ЛБАктёр
Ллойд
Бэйкон
- ЭКАктёр
Эрик
Кэмпбелл
- ЛУАктёр
Лео
Уайт
- АОАктёр
Альберт
Остин
- ДРАктёр
Джон
Рэнд
- ДТАктёр
Джеймс
Т. Келли
- ФДАктёр
Фрэнк
Дж. Коулмэн
- ФГАктёр
Фред
Гудвинс
- Сценарист
Чарльз
Чаплин
- МТСценарист
Маверик
Террелл
- Продюсер
Чарльз
Чаплин
- Монтажёр
Чарльз
Чаплин
- РТОператор
Роланд
Тотеро
- ФДОператор
Фрэнк
Д. Уильямс