Поймать пулю (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.42021, Catch the Bullet
85 мин18+
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О фильме
Американский военный Бритт Макмастерс возвращается домой и обнаруживает, что его 12-летний сын Чад похищен бандой Джеда Блейка, а пожилой отец тяжело ранен. В компании со следопытом Часком и опытным стрелком Такером Бритт отправляется на поиски Чада. Однако хитроумный Блейк и его приспешники заманивают отряд Макмастерса в смертельную засаду...
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
3.1 IMDb