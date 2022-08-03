Поймать пулю (фильм, 2021) смотреть онлайн

Американский военный Бритт Макмастерс возвращается домой и обнаруживает, что его 12-летний сын Чад похищен бандой Джеда Блейка, а пожилой отец тяжело ранен. В компании со следопытом Часком и опытным стрелком Такером Бритт отправляется на поиски Чада. Однако хитроумный Блейк и его приспешники заманивают отряд Макмастерса в смертельную засаду...

