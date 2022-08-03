Поймать пулю
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Поймать пулю

Поймать пулю (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.42021, Catch the Bullet
85 мин18+

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О фильме

Американский военный Бритт Макмастерс возвращается домой и обнаруживает, что его 12-летний сын Чад похищен бандой Джеда Блейка, а пожилой отец тяжело ранен. В компании со следопытом Часком и опытным стрелком Такером Бритт отправляется на поиски Чада. Однако хитроумный Блейк и его приспешники заманивают отряд Макмастерса в смертельную засаду...

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

3.1 IMDb