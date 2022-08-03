Повторное прослушивание
Повторное прослушивание (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Callback
Драма13 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Начинающая актриса Лора сталкивается с непростой ситуацией на самом большом прослушивании в ее карьере. Ей приходится принять решение: переступить через себя или отказаться от своей мечты.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

9.7 IMDb