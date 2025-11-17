Поцелуй
Поцелуй

Фильм Поцелуй

1929, The Kiss
Драма, Мелодрама18+
Ирен живет в несчастливом браке с пожилым дельцом Чарльзом Гуарри. Однажды она знакомится с красивым молодым адвокатом Андре Дюбайлом и влюбляется в него, но не торопится с разводом, страшась гнева мужа. Чтобы усыпить его подозрения, Ирен и Андре договариваются на какое-то время прекратить встречи. Ирен уезжает в Париж, где проводит много времени с Пьером Лассалем, юным сыном лионского финансиста, который по-мальчишески влюблен в нее.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb