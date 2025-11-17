Фильм Поцелуй

О фильме
Ирен живет в несчастливом браке с пожилым дельцом Чарльзом Гуарри. Однажды она знакомится с красивым молодым адвокатом Андре Дюбайлом и влюбляется в него, но не торопится с разводом, страшась гнева мужа. Чтобы усыпить его подозрения, Ирен и Андре договариваются на какое-то время прекратить встречи. Ирен уезжает в Париж, где проводит много времени с Пьером Лассалем, юным сыном лионского финансиста, который по-мальчишески влюблен в нее.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЖФРежиссёр
Жак
Фейдер
- ГГАктриса
Грета
Гарбо
- КНАктёр
Конрад
Нэйджел
- АРАктёр
Андерс
Рэндолф
- ХХАктёр
Холмс
Херберт
- ЛЭАктёр
Лью
Эйрз
- ДДАктёр
Джордж
Дэвис
- СБАктриса
Симона
Бонифейс
- АКАктёр
Аллан
Каван
- АЧАктёр
Андре
Черон
- КДАктриса
Кэрри
Домери
- ЛФАктёр
Ли
Фелпс
- ФСАктёр
Филип
Слиман
- ХКСценарист
Ханнс
Кралы
- ИТПродюсер
Ирвинг
Тальберг
- УХОператор
Уильям
Х. Дэниелс
- УЭКомпозитор
Уильям
Экст