Поцелуй мамочку на ночь (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.02013, Dark Touch
Ужасы87 мин18+
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О фильме
Однажды вечером в доме на окраине погибают его обитатели, родители и младший брат 11-летней девочки Ниам. Полиция считает, что это дело рук убийц-вандалов, и не придаeт значения словам Ниам, когда та рассказывает о беспощадной ярости дома.
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- МдРежиссёр
Марина
де Ван
- МКАктриса
Мисси
Китинг
- МПАктриса
Марселла
Планкетт
- ШФАктриса
Шарлотта
Фливхолм
- РДАктёр
Роберт
Доннелли
- СПАктриса
Сьюзи
Пауэр
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- Актриса
Катрин
Уокер
- СБАктёр
Саймон
Бойл
- МдСценарист
Марина
де Ван
- МБПродюсер
Марк
Бордюр
- ЖОПродюсер
Жан-Люк
Ормер
- ПСПродюсер
Патрик
Собельман
- ЖБХудожник
Жиль
Балабо
- ДКОператор
Джон
Конрой
- КШКомпозитор
Кристоф
Шассоль