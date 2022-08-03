Поцелуй мамочку на ночь (фильм, 2013) смотреть онлайн

Однажды вечером в доме на окраине погибают его обитатели, родители и младший брат 11-летней девочки Ниам. Полиция считает, что это дело рук убийц-вандалов, и не придаeт значения словам Ниам, когда та рассказывает о беспощадной ярости дома.

