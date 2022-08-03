Поцелуй мамочку на ночь
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Поцелуй мамочку на ночь

Поцелуй мамочку на ночь (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.02013, Dark Touch
Ужасы87 мин18+

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О фильме

Однажды вечером в доме на окраине погибают его обитатели, родители и младший брат 11-летней девочки Ниам. Полиция считает, что это дело рук убийц-вандалов, и не придаeт значения словам Ниам, когда та рассказывает о беспощадной ярости дома.

Страна
Швеция, Франция, Ирландия
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.8 IMDb