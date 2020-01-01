8.42020, Trash
Мультфильмы, Комедии84 мин6+
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Потеряшки и тайна волшебной пирамиды (мультфильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Спарк — маленькая коробочка из-под батареек. Его выкинули раньше, чем он смог выполнить предназначенную ему роль. Но по вечерам выброшенные на свалку вещи оживают и пытаются найти свое место в мире. Новые знакомые Спарка замечают необычную деталь: на нем изображен значок, который они принимают за символ Волшебной пирамиды. Это место, где, по местной легенде, мусор может обрести новую жизнь. Приятели решают отправиться на поиски пирамиды, но на пути их ждет множество испытаний.
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИталия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Приключения
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ФДРежиссёр
Франческо
Дафано
- ЛДРежиссёр
Лука
Делла Гротта
- КИАктёр
Кристиан
Иансанте
- РСАктёр
Роберто
Стокки
- ЛДАктёр
Лука
Даль Фаббро
- ПААктёр
Паскуале
Ансельмо
- ЭРАктриса
Эмануэла
Росси
- ДПАктёр
Дарио
Пенне
- БДАктриса
Барбара
Де Бортоли
- РДАктёр
Роберто
Драгетти
- ФДСценарист
Франческо
Дафано
- ЛДХудожник
Лука
Делла Гротта
- МБКомпозитор
Маттео
Будзанка