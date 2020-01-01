Потеряшки и тайна волшебной пирамиды (мультфильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Спарк — маленькая коробочка из-под батареек. Его выкинули раньше, чем он смог выполнить предназначенную ему роль. Но по вечерам выброшенные на свалку вещи оживают и пытаются найти свое место в мире. Новые знакомые Спарка замечают необычную деталь: на нем изображен значок, который они принимают за символ Волшебной пирамиды. Это место, где, по местной легенде, мусор может обрести новую жизнь. Приятели решают отправиться на поиски пирамиды, но на пути их ждет множество испытаний.



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