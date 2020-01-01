Потерянный муж (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

После трагической гибели мужа Либби переезжает в дом к матери. У женщин довольно натянутые отношения, поэтому вдова, не раздумывая, принимает внезапное приглашение своей тeти жить и работать на ее ранчо в Техасе. Там Либби знакомится с управляющим фермой Джеймсом, и эта встреча вселяет в героиню надежду вновь обрести семью, счастье и саму себя.



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