Потерянный муж (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.42020, The Lost Husband
Драмы, Мелодрамы105 мин12+
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Сюжет
После трагической гибели мужа Либби переезжает в дом к матери. У женщин довольно натянутые отношения, поэтому вдова, не раздумывая, принимает внезапное приглашение своей тeти жить и работать на ее ранчо в Техасе. Там Либби знакомится с управляющим фермой Джеймсом, и эта встреча вселяет в героиню надежду вновь обрести семью, счастье и саму себя.
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Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЛБАктриса
Лесли
Бибб
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- НДАктриса
Нора
Данн
- ЭФАктриса
Эрисен
Ф. Гардиола
- ШЛАктриса
Шэрон
Лоуренс
- ИУАктёр
Исайя
Уитлок �мл.
- КХАктриса
Калли
Хоуп Хаверда
- РГАктёр
Рокстон
Гарсиа
- КААктёр
Кевин
Алехандро
- ДКАктриса
Джорджия
Кинг
- КССценарист
Кэтрин
Сентер
- БСПродюсер
Бриджет
Стоукс
- ЛБПродюсер
Лесли
Бибб
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова