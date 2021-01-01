Посредник (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
В американском городе Кармак открыта вакансия посредника. Обязанности: сообщать людям о смерти близких. Требования: невозмутимость, неумение плакать. Слезы — привилегия родственников. Доход: хватит на половину стейк�а. Примечание: все в городе будут вас ненавидеть.
Посредник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- БХРежиссёр
Бент
Хамер
- ПСАктёр
Пол
Сверре Валхейм Хаген
- Актёр
Николас
Бро
- ТФАктёр
Тронд
Фауса Аурвааг
- ПГАктёр
Пол
Гросс
- Актёр
Дон
Маккеллар
- ТНАктриса
Тува
Новотны
- ДСАктёр
Джим
Старк
- НААктриса
Нина
Андресен
- РСАктёр
Россиф
Сазерленд
- ШМАктриса
Шейла
Маккарти
- БХСценарист
Бент
Хамер
- ЛССценарист
Ларс
Сааби Кристенсен
- РБПродюсер
Рейнхард
Брюндиг
- БХПродюсер
Бент
Хамер
- ДЯПродюсер
Джейкоб
Ярек
- БРХудожник
Бруно
Рокка
- АЛХудожница
Аманда
Ли Стрит
- АРМонтажёр
Андерс
Рефн