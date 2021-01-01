Посредник
Wink
Фильмы
Посредник
6.72021, The Middle Man
Драмы, Комедии91 мин18+

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Посредник (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В американском городе Кармак открыта вакансия посредника. Обязанности: сообщать людям о смерти близких. Требования: невозмутимость, неумение плакать. Слезы — привилегия родственников. Доход: хватит на половину стейка. Примечание: все в городе будут вас ненавидеть.

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Информация

Страна
Канада, Норвегия, Германия, Дания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Посредник»

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