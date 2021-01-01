Посредник (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

В американском городе Кармак открыта вакансия посредника. Обязанности: сообщать людям о смерти близких. Требования: невозмутимость, неумение плакать. Слезы — привилегия родственников. Доход: хватит на половину стейк�а. Примечание: все в городе будут вас ненавидеть.



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