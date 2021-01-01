Последняя жертва (фильм, 2021) смотреть онлайн

На Диком Западе свои законы и свои принципы. Мир здесь замер, а прогресс вряд ли найдёт сюда дорогу. Ничто не может помешать Джейку и его головорезам править в этой глуши. Шериф досиживает до пенсии и без особого рвения расследует преступления, просто делая свою работу. Но всё встаёт с ног на голову, когда в эти места заезжает Сьюзан, путешествуя по бескрайным просторам прерий со своим мужем, нарушив своим появлением ровный ход жизни городка. Теперь перед всеми участниками стоит один выбор: ты либо стрелок, либо жертва.







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