Последняя земля
Wink
Фильмы
Последняя земля
4.72019, Das letzte Land
Фантастика, Детектив108 мин18+

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Последняя земля (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Пытаясь сбежать от преследователей, двое мужчин находят космический корабль. Немецкий фильм «Последняя земля» доступен на Wink: мистическая драма о поиске дома.

В центре сюжета находятся два уголовника, сбежавшие из тюрьмы и заблудившиеся в пустыне. В поисках спасения они натыкаются на старое космическое судно, которое оказывается исправным. Не имея другого выхода, беглецы решают использовать этот аппарат для побега и отправляются на поиски убежища. Вскоре им становится ясно, что с предыдущим экипажем произошло нечто страшное. Чтобы докопаться до правды, преступники направляются в ту самую точку, где исчезла команда корабля.

Чем закончится это необычное космическое путешествие, узнаете в фантастическом триллере «Последняя земля». Фильм онлайн смотреть в хорошем качестве 2019 года можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Последняя земля смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.9 IMDb