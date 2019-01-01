Последняя земля (фильм, 2019) смотреть онлайн

Пытаясь сбежать от преследователей, двое мужчин находят космический корабль. Немецкий фильм «Последняя земля» доступен на Wink: мистическая драма о поиске дома.



В центре сюжета находятся два уголовника, сбежавшие из тюрьмы и заблудившиеся в пустыне. В поисках спасения они натыкаются на старое космическое судно, которое оказывается исправным. Не имея другого выхода, беглецы решают использовать этот аппарат для побега и отправляются на поиски убежища. Вскоре им становится ясно, что с предыдущим экипажем произошло нечто страшное. Чтобы докопаться до правды, преступники направляются в ту самую точку, где исчезла команда корабля.



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