Последняя девушка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Кэм не повезло. Во время похода с компанией в лес она натолкнулась на чокнутого маньяка. Но всe же друзьям Кэм повезло ещe меньше – девушка оказалась единственной выжившей, и ей удалось убить психопата. Прошло пять лет, Кэм сменила место жительства и работает в захудалой прачечной, стараясь не высовываться, но прошлое настигает еe – на девушку вновь кто-то начал охоту.

