Последняя девушка (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.62015, Last Girl Standing
Триллер, Драма86 мин18+
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О фильме
Кэм не повезло. Во время похода с компанией в лес она натолкнулась на чокнутого маньяка. Но всe же друзьям Кэм повезло ещe меньше – девушка оказалась единственной выжившей, и ей удалось убить психопата. Прошло пять лет, Кэм сменила место жительства и работает в захудалой прачечной, стараясь не высовываться, но прошлое настигает еe – на девушку вновь кто-то начал охоту.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.8 IMDb