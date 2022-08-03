Последняя девушка
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Последняя девушка

Последняя девушка (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.62015, Last Girl Standing
Триллер, Драма86 мин18+

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О фильме

Кэм не повезло. Во время похода с компанией в лес она натолкнулась на чокнутого маньяка. Но всe же друзьям Кэм повезло ещe меньше – девушка оказалась единственной выжившей, и ей удалось убить психопата. Прошло пять лет, Кэм сменила место жительства и работает в захудалой прачечной, стараясь не высовываться, но прошлое настигает еe – на девушку вновь кто-то начал охоту.

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.8 IMDb