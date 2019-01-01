Последний урок (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Бескомпромиссная драма о школьном буллинге. Пережив в детстве издевательства одноклассников, учитель английского языка в старшей школе Джеймс Льюис пообещал себе не допустить травли на своих уроках. И когда юны�й фотограф Престон становится жертвой задиры, Джеймс решает объяснить хулигану, как стоит себя вести. Но молодой учитель одинок в своей борьбе. Никто кроме него не желает разбираться с проблемой, ведь агрессивный школьник – звезда спортивной команды, а громкое разбирательство негативно отразится на репутации учебного заведения. Поэтому Льюис вынужден перейти к более жестким мерам. К чему это приведет вы узнаете, посмотрев фильм «Последний урок» в видеосервисе Wink.



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