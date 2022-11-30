Последний скаут
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Последний скаут

Последний скаут (фильм, 2017) смотреть онлайн

5.62017, The Last Scout
Фантастика, Детектив107 мин18+

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О фильме

В 2065 году члены команды Пегаса ищут новый дом для человечества. Поскольку они приближаются к своему потенциально новому миру, открытие другого судна может быть ключом к их спасению или обречь их и остальную часть человечества на верную смерть.

Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb