Последний скаут (фильм, 2017) смотреть онлайн
5.62017, The Last Scout
Фантастика, Детектив107 мин18+
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О фильме
В 2065 году члены команды Пегаса ищут новый дом для человечества. Поскольку они приближаются к своему потенциально новому миру, открытие другого судна может быть ключом к их спасению или обречь их и остальную часть человечества на верную смерть.
СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb