Последний шанс со скалой Джонсоном (фильм, 2017) смотреть онлайн

Документальный фильм Дуэйна “Скалы” Джонсона об одном из самых хардкорных и успешных исправительных лагерей в мире. Популярный рестлер и актер не понаслышке знаком с тюремными реалиями – к своим 16 годам его около 10 раз арестовывали за разные правонарушения. Именно поэтому для Джонсона, которому посчастливилось выбраться из преступной колеи, этот проект стал таким личным и важным. Речь пойдет о знаменитом лагере в округе Майами-Дейд, где молодым заключенным дают второй шанс. В жесткой 16-недельной программе инструкторы доводят их буквально до предела возможностей...

