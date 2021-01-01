Последний день на Земле
Wink
Фильмы
Последний день на Земле
6.52021, Ku bei
Ужасы, Боевик96 мин18+
Джим пытается найти свою девушку в городе, где мутация вируса превратила людей в кровожадных маньяков

Последний день на Земле фильм смотреть онлайн

О фильме

Тайваньский хоррор о мире, охваченном пандемией вируса, который мутирует и превращает инфицированных в кровожадных маньяков с самыми извращенными желаниями. Джим отвозит свою девушку Кэт на собеседование — всего лишь за несколько часов до того, как массовая мутация вируса Анвил, уже долгое время свирепствующего на Земле, приводит к необратимым последствиям для жителей планеты. Теперь люди, подцепившие эту болезнь, начинают чувствовать непреодолимую тягу к немотивированным убийствам и насилию. Джим бросается на поиски Кэт, надеясь спасти ее от опасности, тем временем она оказывается в самом центре мясорубки. Теперь их главная цель — выжить.

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Страна
Тайвань
Жанр
Ужасы, Боевик
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb