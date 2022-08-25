Последний человек
Wink
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Последний человек
6.12019, The Last Man
Фантастика, Боевик99 мин18+

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Последний человек (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Молодой ветеран Тов Мэтисон, не оправившийся от ужасов войны, чувствует приближение конца света. Связавшись с сомнительным «мессией», он бросает прежнюю жизнь, обустраивает подземный бункер и приступает к экстремальным тренировкам. Окружающие люди полагают, что он сумасшедший. Но когда Тов и сам начинает верить в свое безумие, жизнь преподносит ему невероятный сюрприз.

Страна
Великобритания, Канада, Аргентина
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.7 IMDb