Молодой ветеран Тов Мэтисон, не оправившийся от ужасов войны, чувствует приближение конца света. Связавшись с сомнительным «мессией», он бросает прежнюю жизнь, обустраивает подземный бункер и приступает к экстремальным тренировкам. Окружающие люди полагают, что он сумасшедший. Но когда Тов и сам начинает верить в свое безумие, жизнь преподносит ему невероятный сюрприз.

