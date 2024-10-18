Последний Атлант
Wink
Фильмы
Последний Атлант
6.32024, Atoman
Фэнтези, Боевик85 мин18+
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Последний Атлант (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

«Последний Атлант» 2025 года — приключенческий боевик с элементами фэнтези совместного производства Бельгии и Марокко. В одной из главных ролей звезда «Такси» Сами Насери.

Из глубин Атлантиды похищен могущественный артефакт, обладающий силой разрушить весь мир. Задача предотвратить катастрофу ложится на плечи Хакима, молодого и неприметного доставщика пиццы, который даже не подозревает о своем наследии. На его пути — древние секты, наемники, мифические существа — все они жаждут заполучить артефакт и готовы на все ради его силы. Хаким должен пробудить в себе силу предков-атлантов и принять свою истинную судьбу, чтобы спасти мир.

«Последний Атлант» — фильм для тех, кто любит, когда фэнтези подано без пафоса. Если вам интересны фильмы вроде «Индианы Джонса» или «Перси Джексона», этот фильм может стать достойным выбором для просмотра на вечер.

Страна
Бельгия, Марокко
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
1.8 IMDb