«Последний Атлант» 2025 года — приключенческий боевик с элементами фэнтези совместного производства Бельгии и Марокко. В одной из главных ролей звезда «Такси» Сами Насери.



Из глубин Атлантиды похищен могущественный артефакт, обладающий силой разрушить весь мир. Задача предотвратить катастрофу ложится на плечи Хакима, молодого и неприметного доставщика пиццы, который даже не подозревает о своем наследии. На его пути — древние секты, наемники, мифические существа — все они жаждут заполучить артефакт и готовы на все ради его силы. Хаким должен пробудить в себе силу предков-атлантов и принять свою истинную судьбу, чтобы спасти мир.



«Последний Атлант» — фильм для тех, кто любит, когда фэнтези подано без пафоса. Если вам интересны фильмы вроде «Индианы Джонса» или «Перси Джексона», этот фильм может стать достойным выбором для просмотра на вечер.

