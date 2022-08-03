Последний акулий торнадо: Как раз вовремя (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.32018, The Last Sharknado: It's About Time
Ужасы, Боевик82 мин18+
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О фильме
Фин должен вернуться в прошлое и воссоединиться со своей командой борцов с акулами, чтобы остановить первый акулий торнадо и спасти человечество.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоFull HD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энтони
Ферранте
- ИЗАктёр
Иэн
Зиринг
- ТРАктриса
Тара
Рид
- КСАктриса
Касси
Скербо
- Актёр
Джуда
Фридландер
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- БПАктёр
Брендан
Петриццо
- МСАктёр
М.
Стивен Фелти
- ТРАктёр
Тодд
Рекс
- ДУАктриса
Дебра
Уилсон
- СМСценарист
Скотти
Маллен
- ТЛСценарист
Тандер
Левин
- ДМПродюсер
Дэвид
Майкл Лэтт
- ПБПродюсер
Пол
Бейлс
- ДФПродюсер
Джарретт
Ферст
- ДЛПродюсер
Дэвид
Л. Гарбер
- СУХудожник
Санфорд
Уорт
- ОДХудожница
Оана
Драгичи
- РММонтажёр
Райан
Митчелл
- КККомпозитор
Крис
Кано
- КРКомпозитор
Крис
Риденауа