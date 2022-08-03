Последний акулий торнадо: Как раз вовремя
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Последний акулий торнадо: Как раз вовремя

Последний акулий торнадо: Как раз вовремя (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.32018, The Last Sharknado: It's About Time
Ужасы, Боевик82 мин18+

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О фильме

Фин должен вернуться в прошлое и воссоединиться со своей командой борцов с акулами, чтобы остановить первый акулий торнадо и спасти человечество.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний акулий торнадо: Как раз вовремя»