Wink
Фильмы
Последние пять лет

Последние пять лет (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, The Last Five Years
Мюзикл, Драма90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Музыкальная романтическая комедия о любви талантливого писателя Джейми и начинающей актрисы Кэти. Рассказывая о своих отношениях, молодые люди пытаются понять, что привело их к расставанию и можно ли что-то исправить…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последние пять лет»