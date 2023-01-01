Последние дни Помпеи (фильм, 1959) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Масштабный итальянский пеплум, к созданию которого приложил руку Серджио Леоне. Центурион Глаций возвращается с войны в родной город Помпеи. Но дома ждут печальные известия — его отца убила шайка бандитов, скрывающая лица за черными капюшонами и масками. Он начинает собственное расследование, во время которого узнает, что в преступлениях обвиняют группу христиан, приверженных своей религии. Глаций не может поверить, что это действительно так, ведь слепая девушка Нидия, которую он спас от домогательств другого центуриона, тоже входит в их ряды. Очевидно, что дело это куда более сложное, чем кажется. Тем временем близится катастрофа, которая навсегда изменит историю города. Чем закончится попытка главного героя найти подлинных виновников смерти отца?



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