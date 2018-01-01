Wink
Фильмы
Последнее завтра
Актёры и съёмочная группа фильма «Последнее завтра»

Режиссёры

Трей Эдвард Шульц

Trey Edward Shults
Режиссёр

Актёры

The Weeknd

АктёрAbel
Дженна Ортега

Jenna Ortega
АктрисаAnima
Барри Кеоган

Barry Keoghan
АктёрLee
Рой Уильямс мл.

Roy Williams Jr.
АктёрCop
Чарли Д’Амелио

Charli D'Amelio
АктрисаDancer
Дэвид Московиц

David Moskowitz
АктёрConcert Fan
Ольга Сафари

Olga Safari
АктрисаVeronika
Ивэн Шафран

Evan Shafran
АктёрTiki Bar Regular

Сценаристы

Трей Эдвард Шульц

Trey Edward Shults
Сценарист
The Weeknd

Сценарист

Продюсеры

Харрисон Хаффман

Harrison Huffman
Продюсер
Харрисон Крайсс

Harrison Kreiss
Продюсер
Дженна Ортега

Jenna Ortega
Продюсер
Майкл Рапино

Michael Rapino
Продюсер
Трей Эдвард Шульц

Trey Edward Shults
Продюсер
Кевин Турен

Kevin Turen
Продюсер

Художники

Джейсон Зев Коэн

Jason Zev Cohen
Художник

Операторы

Чейзи Ирвин

Chayse Irvin
Оператор

Композиторы

Дэниэл Лопатин

Daniel Lopatin
Композитор