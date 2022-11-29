После тьмы (фильм, 2014) смотреть онлайн

Постапокалиптическая драма о богатой семье, которая ждет спасения, пока Солнце постепенно перестает гореть. Жители Земли становятся свидетелями страшного катаклизма — Солнце исчерпывает свою энергию, так что до нашей планеты доходит все меньше тепла. Семейство Бити укрывается в своем доме — они уверены, что рано или поздно придут люди, которые уведут их в пещеры, где можно будет переждать катастрофу. Но иногда выдержать общество близких людей сложнее, чем пережить конец света. Смотрите фильм «После тьмы» (2014) онлайн в сервисе Wink.

