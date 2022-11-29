После тьмы
Wink
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После тьмы
5.72014, After Darkness
Фантастика, Триллер91 мин18+

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После тьмы (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Постапокалиптическая драма о богатой семье, которая ждет спасения, пока Солнце постепенно перестает гореть. Жители Земли становятся свидетелями страшного катаклизма — Солнце исчерпывает свою энергию, так что до нашей планеты доходит все меньше тепла. Семейство Бити укрывается в своем доме — они уверены, что рано или поздно придут люди, которые уведут их в пещеры, где можно будет переждать катастрофу. Но иногда выдержать общество близких людей сложнее, чем пережить конец света. Смотрите фильм «После тьмы» (2014) онлайн в сервисе Wink.

Страна
США, Мексика
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

3.8 IMDb