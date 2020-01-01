После правды: Дезинформация и цена фейк-ньюс (фильм, 2020) смотреть онлайн

Документальный проект анализирует феномен «фальшивых новостей» в США на примере громких фейков, которые обернулись серьезными последствиями. В картину вошли интервью с участниками этих процессов и экспертные оценки, которые позволяют пролить свет на то, как меняется информационная среда. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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