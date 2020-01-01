После правды: Дезинформация и цена фейк-ньюс (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.12020, After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News
Документальный87 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Документальный проект анализирует феномен «фальшивых новостей» в США на примере громких фейков, которые обернулись серьезными последствиями. В картину вошли интервью с участниками этих процессов и экспертные оценки, которые позволяют пролить свет на то, как меняется информационная среда. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb