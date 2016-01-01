После отсидки
Wink
Фильмы
После отсидки
7.72016, Run the Tide
Драмы93 мин18+

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После отсидки (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

На протяжении шести лет Раймунд заботился о своем малолетнем брате Оливере, пока их мать Лола сидела в тюрьме за наркоторговлю. После выхода на свободу она полна решимости взять Оливера под свою опеку, но у Раймунда иное представление о том, что будет лучше для мальчика. Забрав брата с собой в Калифорнию, Раймунд бежит от преследования собственной матери, которая обращается за помощью к бывшему мужу.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «После отсидки»

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