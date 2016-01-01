После отсидки (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
На протяжении шести лет Раймунд заботился о своем малолетнем брате Оливере, пока их мать Лола сидела в тюрьме за наркоторговлю. После выхода на свободу она полна решимости взять Оливера под свою опеку, но у Раймунд�а иное представление о том, что будет лучше для мальчика. Забрав брата с собой в Калифорнию, Раймунд бежит от преследования собственной матери, которая обращается за помощью к бывшему мужу.
После отсидки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb
- СМРежиссёр
Сохам
Мехта
- ТЛАктёр
Тейлор
Лотнер
- НКАктёр
Никос
Кристу
- КДАктёр
Кенни
Джонсон
- КЗАктриса
Констанс
Зиммер
- ДЭАктриса
Джоанна
Э. Брэдди
- РШАктёр
Раджив
Шах
- НХАктриса
Нишелль
Хайнс
- ДБАктёр
Дэвид
Баррера
- ДКАктёр
Дерек
Крантц
- ОКАктёр
Остин
Коулмэн
- РШСценарист
Раджив
Шах
- Продюсер
Пилар
Савон
- ДХПродюсер
Джули
Хелтон
- ИУАктёр дубляжа
Игорь
Ушаков
- ДРАктёр дубляжа
Даниил
Рагин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- ТЛАктриса дубляжа
Татьяна
Литвинова
- КНХудожница
Ким
Нго
- ТСКомпозитор
Томми
Симпсон