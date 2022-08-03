После Люсии
Wink
Фильмы
После Люсии

После Люсии (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Después de Lucía
Драма98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

15-летняя Алехандра переезжает с отцом в большой город, Мехико, где идет в новую школу. Далее начинается ее долгое и болезненное путешествие в мир подростков, полный жестокости, несправедливости, трусости и комплексов. О чем молчат подростки и что на самом деле происходит в их, внешне благополучной, среде?

Страна
Мексика, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.1 IMDb