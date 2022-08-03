После Люсии (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Después de Lucía
Драма98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
15-летняя Алехандра переезжает с отцом в большой город, Мехико, где идет в новую школу. Далее начинается ее долгое и болезненное путешествие в мир подростков, полный жестокости, несправедливости, трусости и комплексов. О чем молчат подростки и что на самом деле происходит в их, внешне благополучной, среде?
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МФРежиссёр
Мишель
Франко
- ТИАктриса
Тесса
Иа
- ЭМАктёр
Эрнан
Мендоса
- ГВАктёр
Гонсало
Вега мл.
- ТЯАктриса
Тамара
Язбек
- ПРАктёр
Пако
Руэда
- ПСАктриса
Палома
Сервантес
- ХКАктёр
Хуан
Карлос Барранко
- МААктёр
Марко
Антонио Тревиньо
- УБАктёр
Умберто
Бусто
- МФСценарист
Мишель
Франко
- МППродюсер
Марко
Поло Констандс
- МФПродюсер
Мишель
Франко
- АФПродюсер
Алексис
Фридман
- МФМонтажёр
Мишель
Франко
- ЧЧОператор
Чуй
Чавес