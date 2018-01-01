Wink
Фильмы
Портье: Мальчик на побегушках
Актёры и съёмочная группа фильма «Портье: Мальчик на побегушках»

Актёры и съёмочная группа фильма «Портье: Мальчик на побегушках»

Режиссёры

Олжас Ибраев

Олжас Ибраев

Режиссёр

Актёры

Жан Байжанбаев

Жан Байжанбаев

Zhan Baizhanbayev
Актёр
Даурен Сергазин

Даурен Сергазин

Dauren Sergazin
Актёр
Олжас Ибраев

Олжас Ибраев

Актёр
Айжан Байзакова

Айжан Байзакова

Aizhan Bayzakova
Актриса

Сценаристы

Данияр Кумисбаев

Данияр Кумисбаев

Daniyar Kumisbaev
Сценарист

Продюсеры

Тимур Бактыбаев

Тимур Бактыбаев

Продюсер

Операторы

Нурайбек Жанибеков

Нурайбек Жанибеков

Оператор

Композиторы

Алим Заиров

Алим Заиров

Alim Zairov
Композитор
Денис Сивцев

Денис Сивцев

Композитор