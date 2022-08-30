7.42021, Портье: Мальчик на побегушках
Комедия, Криминал96 мин18+
Портье: Мальчик на побегушках (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Комедия из Казахстана в духе «Четырех комнат» – о сценаристе, который ищет идею для фильма, устроившись портье. Главному герою заказывают сценарий, действие которого должно происходить в отеле. Он решает получить опыт непосредственно в жизни и, подделав резюме, становится швейцаром. На новом месте работы ему предстоит познакомиться со многими эксцентричными личностями и даже стать главным подозреваемым в убийстве.
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