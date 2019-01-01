Порталы времени (фильм, 2019) смотреть онлайн
4.72019, Portals
Ужасы, Фантастика85 мин18+
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Сюжет
5 августа 2020 года впервые в истории человечества учeным удалось создать искусственную чeрную дыру. Через некоторое время по всему свету начинают появляться непонятного происхождения чeрные блестящие прямоугольники и внушать людям пройти сквозь них. Почти все подчинившиеся бесследно исчезают.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Ужасы
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
3.2 IMDb
- ГХРежиссёр
Грегг
Хейл
- ЛОРежиссёр
Лиам
О’Доннелл
- ЭСРежиссёр
Эдуардо
Санчес
- ТТРежиссёр
Тимо
Тьяджанто
- НХАктёр
Нил
Хопкинс
- РОАктрис�а
Руби
О’Доннелл
- ФМАктриса
Фет
Махатонгди
- ДРАктриса
Дианна
Руссо
- ПСАктёр
Птолеми
Слокам
- РГАктриса
Рэина
Гатри
- ШБАктриса
Шелли
Бротон
- ПМАктёр
Пол
МакКарти-Бойингтон
- ГЛАктриса
Гретхен
Лодж
- �ДЛАктриса
Даниэль
Льюис
- ЛОСценарист
Лиам
О’Доннелл
- ТТСценарист
Тимо
Тьяджанто
- КУСценарист
Кристофер
Уайт
- ДЛПродюсер
Дж.Д.
Лифшиц
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- БКПродюсер
Бен
Коллинз
- ЭСМонтажёр
Эдуардо
Санчес
- ЧВМонтажёр
Чад
Ван Хорн
- РХКомпозитор
Рам
Хатабакш