Порталы времени
Wink
Фильмы
Порталы времени

Порталы времени (фильм, 2019) смотреть онлайн

4.72019, Portals
Ужасы, Фантастика85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

5 августа 2020 года впервые в истории человечества учeным удалось создать искусственную чeрную дыру. Через некоторое время по всему свету начинают появляться непонятного происхождения чeрные блестящие прямоугольники и внушать людям пройти сквозь них. Почти все подчинившиеся бесследно исчезают.

Порталы времени смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Ужасы

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Порталы времени»

Всё