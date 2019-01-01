Порталы времени (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

5 августа 2020 года впервые в истории человечества учeным удалось создать искусственную чeрную дыру. Через некоторое время по всему свету начинают появляться непонятного происхождения чeрные блестящие прямоугольники и внушать людям пройти сквозь них. Почти все подчинившиеся бесследно исчезают.



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