Портал (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хоррор о команде документалистов, которые хотят снять захватывающий финал для своей передачи о сверхъестественном, но сталкиваются с настоящим злом. Пятеро приятелей работают над шоу о призраках. Они хотят, чтобы их проект был честным и правдивым, и принципиально не приукрашивают события в кадре. Но из-за этого передача получается скучной. В попытке найти подходящую локацию для финального выпуска, лидер команды Стивен получает наводку на дом семьи Далва, где в 1977 году произошло тройное убийство. Жертвами стали отец, мать и старшая дочь, тогда как о судьбе младшей ничего не известно. Поначалу в доме не происходит ничего примечательного, и Стивен решает провести рискованный ритуал. О его последствиях узнаете, посмотрев фильм фильм 2019 года «Портал» онлайн на в видеосервисе Wink.



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