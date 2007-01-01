Порок на экспорт (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Накануне Рождества в Лондоне при родах умирает молодая русская женщина, совсем юная, почти подросток. На руках акушерки Анны остается младенец и дневник, который она нашла в вещах девушки. Анна ужасается ее истории жизни и начинает собственное расследование, которое прямо ведет в логово русс�кой мафии.

Так она знакомится с Николаем, который помогает ей разобраться в этой запутанной истории. Анна и не догадывается, что ее новый знакомый — жестокий и таинственный киллер, который принадлежит одной из русских группировок Лондона, а факты, описанные в дневнике, компрометируют его босса.



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