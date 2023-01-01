Фильм Порко Россо

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Антивоенный приключенческий мультфильм для взрослых от Studio Ghibli. Зрелищная история, разворачивающаяся в небесах альтернативного мира, где случаются чудеса и проклятия. «Порко Россо» в кино — это событие, которое нельзя упустить поклонн�икам серьезных, но при этом не мрачных лент.



Марко Паготт — талантливый пилот, который сражался в небесах на протяжение всей Первой мировой войны. Возвращение домой и разочарование в человеческой природе навлекло на него проклятье, в результате чего лицо пилота превратилось в свиную морду. Однако, когда началась Вторая мировая, Марко отказался становиться свиньей и воевать на стороне итальянских фашистов. Вместо этого он ушел в наемники, чтобы охранять покой в небе над Италией от воздушных пиратов. Очередная воздушная стычка с американским пиратом отправляет Марко, которого теперь знают по кличке «Алый свин» («Порко Россо»), в затяжной «нокаут», во время которого он знакомится с юной девушкой-авиамехаником, совместно с которой проходит и через борьбу с пиратами, и через войну.



Сможет ли Алый свин снова вернуть себя человеческий облик? На мультфильм «Порко Россо» билеты можно приобрести через сервис Афиша на сайте Wink. Смотреть «Порко Россо» рекомендуется всем поклонникам приключенческих историй, героев с неоднозначной моралью и магического реализма.



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