WinkФильмыПораженныйАктёры и съёмочная группа фильма «Пораженный»
Актёры и съёмочная группа фильма «Пораженный»
Актёры
АктёрDerek
Дерек ЛиDerek Lee
АктёрClif
Клифф ПроузClif Prowse
АктёрMichael Gill
Майкл ГиллMichael Gill
АктрисаAudrey
Байя РеасBaya Rehaz
АктёрMaurice
Бенжамин ЗэйтунBenjamin Zeitoun
АктёрZachary Gray (в титрах: Zachary Gray)
Зак ГрейZach Gray
АктёрJason
Джейсон ЛиJason Lee
АктёрEdo Van Breeman (в титрах: Edo Van Breeman)
Эдо Ван БрименEdo Van Breemen
АктёрDr. Redekop
Гэри РидекопGary Redekop
АктёрDerek's Mom