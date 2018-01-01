Wink
Фильмы
Пораженный
Актёры и съёмочная группа фильма «Пораженный»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пораженный»

Режиссёры

Дерек Ли

Derek Lee
Режиссёр
Клифф Проуз

Clif Prowse
Режиссёр

Актёры

Дерек Ли

Derek Lee
АктёрDerek
Клифф Проуз

Clif Prowse
АктёрClif
Майкл Гилл

Michael Gill
АктёрMichael Gill
Байя Реас

Baya Rehaz
АктрисаAudrey
Бенжамин Зэйтун

Benjamin Zeitoun
АктёрMaurice
Зак Грей

Zach Gray
АктёрZachary Gray (в титрах: Zachary Gray)
Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрJason
Эдо Ван Бримен

Edo Van Breemen
АктёрEdo Van Breeman (в титрах: Edo Van Breeman)
Гэри Ридекоп

Gary Redekop
АктёрDr. Redekop
Лили Пай Ли

Lily Py Lee
АктёрDerek's Mom

Сценаристы

Дерек Ли

Derek Lee
Сценарист
Клифф Проуз

Clif Prowse
Сценарист

Продюсеры

Зак Липовски

Zach Lipovsky
Продюсер

Монтажёры

Грег ЭнДжи

Greg Ng
Монтажёр

Операторы

Норм Ли

Norm Li
Оператор

Композиторы

Эдо Ван Бримен

Edo Van Breemen
Композитор