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Пораженный

Пораженный (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Afflicted
Ужасы, Драма82 мин18+

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О фильме

Лучшие друзья Клифф и Дерек в поисках приключений отправляются в кругосветное путешествие. Но дело принимает иной оборот, когда после встречи с незнакомкой одного из друзей поражает таинственный недуг…

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb