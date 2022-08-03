Попугай Кеша и чудовище (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Попугай Кеша и чудовище
Мультфильм, Для самых маленьких26 мин0+
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О фильме
Приключения всенародно любимого блудного попугая продолжаются! На этот раз коварный Кеша придумывает способ получить деньги на плеер своей мечты. Он имитирует собственное похищение и оставляет Вовке записку с требованием заплатить тысячу рублей, чтобы вернуть питомца. Что из этого выйдет?
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
КачествоSD
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
4.8 IMDb