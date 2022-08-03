Попугай Кеша и чудовище (фильм, 2006) смотреть онлайн

Приключения всенародно любимого блудного попугая продолжаются! На этот раз коварный Кеша придумывает способ получить деньги на плеер своей мечты. Он имитирует собственное похищение и оставляет Вовке записку с требованием заплатить тысячу рублей, чтобы вернуть питомца. Что из этого выйдет?

