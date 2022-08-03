Попугай Кеша и чудовище
Wink
Детям
Попугай Кеша и чудовище

Попугай Кеша и чудовище (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Попугай Кеша и чудовище
Мультфильм, Для самых маленьких26 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Приключения всенародно любимого блудного попугая продолжаются! На этот раз коварный Кеша придумывает способ получить деньги на плеер своей мечты. Он имитирует собственное похищение и оставляет Вовке записку с требованием заплатить тысячу рублей, чтобы вернуть питомца. Что из этого выйдет?

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких, Короткометражка
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
4.8 IMDb