Попробуй подкати (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме
Обаятельная романтическая комедия «Попробуй подкати» — фильм 2018 года, в котором Франк Дюбоск не только сыграл главную роль, но и выступил как режиссер. Картина рассказывает о мужчине, привыкшем жить легкой жизнью и не утруждать себя серьезными отношениями.
Жослен — удачливый предприниматель и мастер пускать пыль в глаза. Чтобы произвести впечатление на Жюли, он притворяется инвалидом-колясочником, рассчитывая на легкий флирт и быструю победу. Но когда Жюли знакомит его со своей сестрой Флоренс — умной и красивой девушкой, вынужденной передвигаться на коляске, — ситуация становится запутанной. Жослен втягивается в отношения, не имеющие ничего общего с привычными для него интрижками. Флоренс вызывает в нем искренние чувства, и ложь, начавшаяся как шутка, превращается в непростое испытание совести.
Смотреть фильм «Попробуй подкати» будет интересно ценителям французского юмора, легкой романтики и историй о личной трансформации.
