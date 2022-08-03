Помогите, я уменьшил своих родителей!
Wink
Детям
Помогите, я уменьшил своих родителей!
9.22018, Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft
Комедия, Семейный94 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Помогите, я уменьшил своих родителей! (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.

Страна
Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Помогите, я уменьшил своих родителей!»