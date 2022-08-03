9.22018, Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft
Комедия, Семейный94 мин6+
Помогите, я уменьшил своих родителей! (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.
СтранаГермания
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ТТРежиссёр
Тим
Трагезер
- ОКАктёр
Оскар
Кеймер
- ЛХАктриса
Лина
Хускер
- АКАктриса
Аня
Клинг
- АШАктёр
Аксель
Штайн
- ЮХАктриса
Юлия
Хартман
- ЙЦАктёр
Йоханнес
Цайлер
- МОАктёр
Михаэль
Островский
- АЗАктриса
Андреа
Завацки
- ОВАктёр
Отто
Валькес
- ГЗАктёр
Георг
Зольцер
- КМПродюсер
Коринна
Менер
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- АККомпозитор
Анна
Катрин Дерн