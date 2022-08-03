Помогите, я уменьшил своих родителей! (фильм, 2018) смотреть онлайн

Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.

