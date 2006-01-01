Полусвет (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Half Light
Ужасы, Триллеры105 мин18+
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Сюжет
Успешная писательница Рэйчел, чтобы вновь начать писать, перебирается в уединенный коттедж, расположенный в далекой рыбацкой деревушке. Однако там начинают происходить события, которые наводят ужас на жителей этого тихого местечка и на саму Рэйчел.
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Информация
СтранаГермания, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыУжасы, Триллеры
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Актриса
Деми
Мур
- ГЙАктёр
Генри
Йен Кьюсик
- БЭАктёр
Бинс
Эль-Балави
- КИАктриса
Кейт
Иситт
- НГАктёр
Николас
Гливс
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- ДХАктриса
Джоэнна
Хоул
- ТБАктриса
Тереза
Брэдли
- Актёр
Ханс
Мэтисон
- МУАктёр
Мики
Уилсон
- ГХПродюсер
Гарт
Х. Драбински
- КППродюсер
Клайв
Парсонс
- НПХудожник
Ник
Палмер
- РМХудожница
Рут
Майерс
- ДБХудожник
Джон
Буш
- БММонтажёр
Билл
Мерфи
- БРКомпозитор
Бретт
Розенберг