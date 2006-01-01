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Полусвет

Полусвет (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Half Light
Ужасы, Триллеры105 мин18+

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Сюжет

Успешная писательница Рэйчел, чтобы вновь начать писать, перебирается в уединенный коттедж, расположенный в далекой рыбацкой деревушке. Однако там начинают происходить события, которые наводят ужас на жителей этого тихого местечка и на саму Рэйчел.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb