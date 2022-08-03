Полуночный человек
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Полуночный человек

Полуночный человек (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.92017, The Midnight Man
Ужасы, Фэнтези89 мин18+

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О фильме

На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полуночный человек»